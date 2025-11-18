Dalle 23.00 di giovedì 20 alle 5.00 di lunedì 24 novembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà lavori di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria sulla linea Ferrara – Ravenna, fra Portomaggiore e Argenta.

L’intervento consiste nella sostituzione dell’impalcato del ponte ferroviario sullo scolo Benvignante.

Il cantiere, che vedrà impegnate 40 persone fra tecnici e operai di RFI e delle imprese appaltatrici, comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria nella tratta interessata dai lavori.

Per la sostituzione dell’impalcato del ponte sarà infatti necessaria la temporanea rimozione dei binari, della massicciata e la disalimentazione della linea elettrica di alimentazione dei treni.

Da lunedì 24 a domenica 30 novembre, come prevedono le norme in caso di interventi di manutenzione all’infrastruttura, i treni percorreranno la tratta interessata dai lavori a una velocità ridotta che verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella finale.

L’investimento di RFI è di circa tre milioni di euro.

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 novembre i treni regionali in servizio sulla linea Ferrara – Ravenna saranno cancellati fra Ferrara e Argenta e il servizio verrà garantito con autobus. Il Regionale 17601 Ferrara (5.20) – Ravenna sarà cancellato fra Ferrara e Lavezzola e la tratta servita da bus. In quei giorni sarà potenziato il servizio di assistenza ai clienti nelle stazioni di Ferrara e Argenta.

I sistemi di acquisto sono aggiornati.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale; i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia, a eccezione dei cani guida.

Informazioni di dettaglio sono disponibili sui vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper, tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia e canale Telegram Trenitalia Tper Informa. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.