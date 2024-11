Dalla notte fra mercoledì 20 e giovedì 21 alla notte fra domenica 24 e lunedì 25 novembe Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) effettuerà lavori di manutenzione sulla linea Ferrara – Ravenna.

Previsti in particolare interventi propedeutici al rinnovo di un ponte ferroviario. Durante l’attività del cantiere la circolazione dei treni sarà sospesa fa Portomaggiore e Argenta.

Al termine delle attività, la velocità dei convogli sarà temporaneamente ridotta nell’area interessate dai lavori, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, per poi essere gradualmente elevata fino al raggiungimento della velocità massima previsto a partire da domenica 1 dicembre.