“La linea Faentina, con una media di 46 corse giornaliere e un numero di passeggeri che nel 2024 ha superato il milione, è oggetto di investimenti e massima attenzione anche da parte di Trenitalia. Lo dimostra il rinnovo della flotta con i primi nuovi treni ibridi entrati in servizio già nel 2024 a cui ne seguiranno altri quest’anno.

Come ha ricordato il Presidente della Regione Toscana Giani, a partire da maggio 2023 i danni da maltempo e le avverse condizioni meteo hanno reso vulnerabile il territorio, comportando nel 2024 la sospensione della circolazione dei treni in quella tratta per 84 giorni nei quali sono state effettuate 980 corse con bus.

Tutto ciò ha reso necessario un significativo impegno economico oltre che gestionale che, nonostante questi eventi, ha permesso di garantire collegamenti costanti e puntuali per più del 92% dei treni nel 2024 e del 93,5% nelle ultime settimane di quest’anno.

Impegno condiviso con RFI che ha già stanziato oltre 15 milioni di euro per il ripristino della linea e 10 milioni per interventi di potenziamento.”