Dalle 5.40 di questa mattina la circolazione ferroviaria fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, è sospesa a seguito dell’allerta con codice di colore arancione, emessa per quella zona dalla Regione Emilia Romagna e dalla contemporanea allerta lanciata dal SANF (Sistema di Allertamento Nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria (*).

La riattivazione del servizio è prevista ad allerta rientrata e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI.

Come da procedura concordata con le imprese di trasporto e le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, previste corse con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale (in allegato gli orari delle corse con bus previsti per la giornata di oggi).

Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di RFI e sulle pagine Infomobilità di Trenitalia.