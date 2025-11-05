Sabato 8 e domenica 9 novembre2025, su ordinanza della Prefettura di Ravenna, il traffico ferroviariosulla linea Bologna – Ravenna sarà sospeso nella tratta Castel Bolognese – Russi, per consentire operazioni di bonifica ordigni bellici in prossimità dei binari.

La durata del provvedimento potrà variare in relazione all’effettiva ultimazione dell’intervento.

I treni del Regionale di Trenitalia Tper, in servizio fra Bologna e Ravenna, saranno interessati da modifiche di percorso e di orario, cancellazioni e sostituzioni con bus. I collegamenti Bologna – Ravenna saranno deviati via Faenza – Russi, mentre la tratta Castel Bolognese –-Solarolo – Lugo – Russi sarà servita da autobus, con orari compatibili con l’arrivo o il proseguimento del viaggio in treno. Sarà potenziata l’assistenza clienti nelle stazioni di Castel Bolognese e Russi.

I tempi di viaggio dei bus possono variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e di animali, ad eccezione dei cani da assistenza.

I canali di acquisto di TrenitaliaTper sono aggiornati. Informazioni nelle stazioni, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie e sul canale TelegramTrenitalia Tper Informa, con link diretti agli orari dei bus e ai punti di fermata.