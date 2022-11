L’incrocio di Osteria non è ritenuto critico. Gli incidenti sono diminuiti

L’incrocio di Osteria non è ritenuto un’intersezione critica. Gli incidenti sono diminuiti dal 2008 ad oggi.

Nuova interrogazione in consiglio comunale dedicata all’incrocio di Osteria, fra via Dismano e via Lunga, e alla richiesta di Lista per Ravenna di realizzare una rotatoria per aumentarne la sicurezza. Il 9 ottobre scorso l’ultimo incidente stradale di una lunga lista, con due mezzi coinvolti e 7 feriti. Nonostante il territorio contempli l’incrocio fra gli incroci più pericolosi del territorio, nonostante sia stata fatta partire una raccolta firme per chiedere la realizzazione della rotatoria definita “salvavita”, i dati in possesso del Comune di Ravenna parlano di un’incidentalità non critica. Al momento l’amministrazione comunale sta invece valutando la bontà dell’installazione del nuovo autovelox automatico, attivo 24 ore su 24, entrato in funzione il 16 giugno scorso. Hanno già superato il migliaio le multe elevate dal dispositivo elettronico per la violazione del limite di 70 Km/h.