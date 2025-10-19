L’incontro “Poesia, creato, la bellezza salverà il mondo” chiude “Sant’Alberto: il paese dei poeti”

Letture, rime, natura e cultura locale: una riflessione che parte dai versi di Dante, Byron, Francesco Talanti e Olindo Guerrini, ma che arriva a toccare anche personaggi fondamentali per la storia ravennate come San Romulado. Si è tenuto ieri negli spazi dell’azienda agricola Travasoni la conferenza “Poesia, creato, la bellezza salverà il mondo”. Si tratta dell’ultimo evento, in collaborazione con il settimanale Risveglio 2000, del progetto “Sant’Alberto il paese dei poeti” del fotoreporter Giampiero Corelli. All’incontro hanno preso parte fra Maurizio Bazzoni e Nevio Spadoni, che tra le altre ha letto anche la poesia il “Il Guado” del ‘santalbertese’ Olindo Guerrini