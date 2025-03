Sabato 29 marzo si terrà presso l’Hotel CUBE di Ravenna il convegno dal titolo “Il Termalismo tra Tecnologia, Cure e Ricerca Scientifica nei centri termali nella provincia di Ravenna”. Un’importante occasione di confronto tra esperti del settore per approfondire le più recenti evidenze scientifiche sull’efficacia delle cure termali come trattamento medico riconosciuto e garantito dal Servizio Sanitario Nazionale. Nel corso degli anni, sono stati infatti numerosi gli studi scientifici che hanno dimostrato l’efficacia delle cure termali nella gestione delle patologie muscolo-scheletriche, reumatiche, respiratorie, dermatologiche e altre ancora, contribuendo non solo al benessere dei pazienti ma anche a una riduzione dei costi sanitari grazie alla minore necessità di trattamenti farmacologici e ospedalizzazioni. Il convegno, sarà un’importante occasione in questo senso per fare il punto sul ruolo terapeutico delle acque termali dell’Emilia-Romagna, con un focus particolare sulle risorse idrotermali della provincia di Ravenna. L’obiettivo è sottolineare come le cure termali non siano una terapia alternativa, bensì un trattamento naturale efficace, sicuro e scientificamente provato.

La giornata prevede un ricco programma di interventi e approfondimenti con la partecipazione di esperti e specialisti del settore, e verrà suddivisa in due parti. Durante la prima sessione, si discuterà dell’applicazione delle cure termali in pediatria con il Dott. Mauro Baldini, Pediatra di Famiglia AUSL della Romagna Distretto di Ravenna, Medico Specialista Pneumologia ed Allergologia Pediatrica Salus Medical Center di Lugo (RA), nonché dei benefici dei fanghi, bagni e idromassaggi per l’apparato osteoarticolare e le patologie dermatologiche grazie all’intervento del Dott. Lucio Favaro, Responsabile Centro per le Malattie dell’Apparato Locomotore Terme di Riolo. La giornata proseguirà poi con una riflessione del Dott. Alessandro Zanasi, Direttore Sanitario Terme di Cervia, Direttore Centro per lo Studio e la Cura della Tosse SISMeR – Bologna sull’efficacia delle cure termali nelle patologie respiratorie, mentre il Dott. Paolo Antonelli, Direttore Sanitario Terme Punta Marina illustrerà ai presenti il ruolo delle acque minerali in ambito ORL.

La seconda sessione del convegno sarà invece dedicata alla ricerca scientifica in ambito termale e alle linee guida per la prescrizione delle cure termali. L’intervento del Prof. Marco Vitale, Professore Ordinario di Anatomia Umana Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Coordinatore Comitato Scientifico FoRST Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale – Roma fornirà un quadro aggiornato sulle più recenti evidenze scientifiche nel settore, mentre il Dott. Luca Morellini, Direttore Sanitario Terme del Mare di Cervia e la Dott.ssa Mara Angela Mascherpa, Direttore Sanitario Riccione Terme e Terme di Riolo presenteranno un vademecum per la prescrizione delle cure termali. La giornata si concluderà con una tavola rotonda e un momento di confronto con il pubblico.

Il convegno dà diritto al riconoscimento di 4 crediti ECM, ed è rivolto a professionisti sanitari in fisioterapia, infermieristica e medicina chirurgica. La partecipazione all’incontro, gratuita e a numero chiuso, comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, coffee break e lunch. La registrazione all’evento può essere effettuata online tramite il sito www.iec-srl.it entrando nella sezione “EVENTI” e cliccando sul Convegno prescelto.