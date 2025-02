L’impianto eolico offshore di Ravenna aspetta il decreto del governo

L’impianto eolico offshore di Ravenna è fermo al palo. Manca al momento il decreto governativo che dovrebbe garantire i fondi necessari per entrare nella nuova fase. Mentre quindi la procedura velocizzata per il rigassificatore di Punta Marina sembra riuscire a rispettare i tempi fissati nel cronoprogramma di Snam, l’energia verde dell’eolico dovrà ancora aspettare.

La Regione Emilia-Romagna è in attesa del nuovo decreto FER2 del Governo Meloni che dovrebbe garantire coperture per investimenti così importanti. L’eolico offshore di Ravenna dovrebbe costare sui 2 miliardi di euro e dovrebbe garantire elettricità sufficiente per il fabbisogno di 900 mila famiglie romagnole, grazie ai 2 campi da 75 aerogeneratori.