Accademia di Belle Arti di Ravenna, in collaborazione con Demetra Formazione, ospita la Conferenza Finale di DIG.ENT./ART – IL DIGITALE NELL’ARTE

DIG.ENT./ART è un programma commissionato dall’Unione Europea incentrato sulle competenze digitali, il pensiero critico e l’impatto delle nuove tecnologie sulle professioni artistiche e sulla società. Il suo obiettivo è fornire nuove conoscenze e rafforzare le competenze di studenti, neolaureati e giovani professionisti che lavorano nel campo della produzione artigianale e artistica. Il programma li aiuta a comprendere le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e li supporta nella definizione del loro futuro professionale.

Tre istituti di istruzione superiore hanno unito le forze per sviluppare congiuntamente un kit di strumenti pedagogici che sarà reso disponibile al termine del programma: l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, l’Università di Dubrovnik e l’École des Beaux-Arts de Marseille.

Il programma è iniziato nel 2023 e si conclude mercoledì 17 dicembre all’Auditorium del Polo delle Arti – Piazza J.F. Kennedy a Ravenna, con la Conferenza Finale che raccoglie i risultati e gli stimoli del percorso di scambio e formazione tra le istituzioni artistiche e culturali che hanno partecipato al progetto.

L’incontro sarà anche un’opportunità di confronto tra artisti, docenti, esperti di arte e comunicazione, progettisti di arti visive, per dialogare sull’interazione tra arte e digitale, anche considerando le più recenti evoluzioni delle tecnologie.

Si presenteranno i contenuti elaborati all’interno del progetto Digent/Art, i percorsi formativi, i materiali didattici, i documenti di policy sviluppati in modo comune nei Paesi che collaborano all’iniziativa: Italia, Croazia, Francia.