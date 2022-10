I Maneskin continuano a postare sui social le immagini della loro presenza al MEI di Faenza in tanti loro step di successo. Anche ieri infatti a corredo della notizia di avere venduto 75 mila biglietti in sei ore per il loro prossimo tour era presente la storica foto che li vede giovanissimi presenti a Faenza al MEI2016 fotografati sotto la Torre dell’Orologio davanti al Duomo di Faenza e di fianco all’Edicola di Vito dopo l’esibizione che fecero al MEI sul Palco Giovani.

Questa e’ oramai grazie a questi scatti l’immagine più nota di Faenza nel mondo: I Maneskin al MEI di Faenza nel 2016 sotto la Torre dell Orologio.

L’immagine infatti e’ stata postata diverse volte in Italia e nel Mondo con decine di migliaia di like e centinaia di migliaia di follower e inserita in tanti servizi tv e web tv all’estero in ogni grande occasione di successo dei Maneskin stessi che l’hanno postata dopo le vittorie a X Factor,

Festival di Sanremo e Eurovision Song Contest e oggi dopo il successo di vendite di biglietti del loro imminente tour ma anche in tanti servizi tv e web tv all’estero in particolare durante il loro tour in America prima dei Rolling Stones che hanno ricordato il loro esordio al MEI di Faenza.

Un biglietto da visita per Faenza dal grandissimo valore turistico e di immagine irraggiungibile da qualsiasi altra realtà e che rimanda una immagine di Faenza Citta’ della Musica Indipendente oramai nota e consolidata in Italia e nel Mondo e che ritorna con grandi benefici a costo zero per il territorio e che andrebbe rafforzata e consolidata per

proseguire dopo l’ultimo MEI25 di grande successo.