“Light, il progetto culturale ideato da 7 giovani ravennati, invita tutti a una conferenza di interesse storico e politico. L’appuntamento è per giovedì 2 febbraio alle ore 11 presso il Grand Hotel Mattei (Viale Enrico Mattei, 25). Italo Bocchino e Francesco Giubilei, due figure di spicco del panorama politico e giornalistico italiano, ci guideranno in un’analisi approfondita della storia della destra repubblicana. Italo Bocchino, alla fine dell’incontro presenterà il suo ultimo libro “Perché l’Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra”, un’opera che promette di stimolare riflessioni e dibattiti. Light è un’iniziativa nata con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in discussioni su temi di attualità, promuovendo il confronto e la crescita culturale. Questa ha ottenuto in diverse occasioni il patrocinio del Comune di Ravenna ed è risultata di recente vincitrice in graduatoria come progetto di solidarietà da parte del programma erasmus+ gestito dall’Unione europea , entrambi segni che il progetto continua a crescere ed ampliare la sua offerta. L’ingresso è gratuito (con offerta libera) e aperto a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della storia politica italiana.”