“Light” è il nome di un ambizioso progetto ideato da 7 giovani ravennati i quali colgono l’occasione per invitare tutta la cittadinanza al loro prossimo evento intitolato “Giornalismo oltre le ideologie” il giorno venerdì 28 marzo alle ore 18:00 presso Grand Hotel Mattei (Viale Enrico Mattei, 25).

Ospite dell’evento sarà Daniele Capezzone, giornalista e direttore editoriale di Libero con un passato da parlamentare il quale affronterà argomenti quali attualità, giornalismo politico, satira, fake news, influencer e molto altro.

Light è un’iniziativa nata con l’obiettivo di coinvolgere i giovanissimi in discussioni su temi di attualità, promuovendo il confronto e la crescita culturale. Questa ha ottenuto in diverse occasioni il patrocinio del Comune di Ravenna ed è risultata di recente vincitrice in graduatoria come progetto di solidarietà da parte del programma Erasmus+ gestito dall’Unione europea , entrambi segni che il progetto continua a crescere ed ampliare la sua offerta. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza del giornalismo italiano e tutte le sue sfumature. Tutti potranno intervenire durante l’evento formulando domande con apposito QR code.