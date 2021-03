Nel 2020 Imola Faenza Tourism Company ha completato l’iter di costituzione dell’agenzia viaggi Life in Tour, tutta dedicata al turismo in entrata. Questo nuovo strumento, esclusivamente dedicato al turismo Incoming, era stato pensato per essere lanciato all’inizio dell’anno passato, con l’obiettivo di ampliare l’offerta commerciale e turistica della società. L’anno pandemico ha invece costretto il settore del turismo ad una dura contrazione, portando anche If a concentrare l’attenzione al mercato nazionale.

«Nonostante la situazione sanitaria ancora instabile – sottolinea la direttrice di If, Marcella Pradella – abbiamo deciso di rendere Life in Tour pienamente attiva, in modo da sostenere gli operatori del territorio nella promo commercializzazione delle loro offerte e per assicurare una maggiore visibilità attraverso tutti i nostri canali».

Life in Tour promuove proposte sviluppate in base ai cinque prodotti principali, vale a dire: motori, enogastronomia, sport e natura (bici, trekking e cammini), arte e cultura, terme e benessere: offerte realizzate direttamente da IF, ma anche “Esperienze” proposte dagli operatori e commercializzate attraverso la piattaforma di prenotazione online integrata sul sito IF.

Possono candidare Esperienze per la pubblicazione sul sito, gli operatori turistici con sede nel territorio dei 16 Comuni IF, con partita IVA, con particolare riferimento a: Tour operator / agenzie di viaggio, Ristoranti e attività con somministrazione, Aziende agricole e agriturismo, Altri soggetti che forniscono servizi turistici, in regola con le normative di settore quali Guide turistiche, individuali o associate.

Per maggiori informazioni: IF Imola Faenza Tourism Company tel. 0542 25413 – info@imolafaenza.it.