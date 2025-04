con un’ordinanza il Comune di Ravenna ha fissato per il 22 aprile nuovi abbattimenti di alberi in viale Romagna. Contro la decisione dell’amministrazione comunale protestano i cittadini che in questi mesi si sono schierati a difesa delle alberature: “Nonostante un ricorso presentato con udienza già fissata il 15 maggio, in cui vengono posti fondati dubbi sulle prove di trazione che condannano gli alberi, il Comune intende tirare dritto ed annuncia, con l’ennesima ordinanza (la quarta di una serie confusa, in pochi giorni), abbattimenti per martedì 22 aprile. Una bella sorpresa di Pasqua alle migliaia di cittadini che hanno chiesto di rivedere il progetto, a pochi giorni dall’appuntamento elettorale”.

I cittadini contestano anche alcune dichiarazioni apparse sulla stampa locale rilasciate dall’assessore Federica Del Conte: “Il 10 aprile è stato impedito alla ditta incaricata di abbattere gli alberi”.

“Tale dichiarazione appare gravissima, e meriterebbe di procedere presso le opportune sedi, in quanto i cittadini non hanno mai bloccato alcunché (sarebbero stati immediatamente denunciati per questo), ma hanno informato chi stava per iniziare ad abbattere che era stata inviata una diffida al Comune in cui veniva evidenziato come le prove di trazione che vengono sventolate come condanna a morte presentino svariati punti oscuri, il tutto certificato da una relazione tecnica da parte di un agronomo di fama internazionale. Persino gli addetti hanno quindi ritenuto fosse opportuno attendere che venisse fatta chiarezza su un punto così fondamentale”.

“Il Comune di Ravenna, dopo aver negato ai cittadini di poter eseguire prove indipendenti, invece chiude occhi e orecchie e va avanti, in pieno periodo di nidificazione e con alberi che il tecnico dei cittadini ha valutato sani e sicuri”.

Dopo la petizione che ha raccolto adesioni di oltre 2000 persone, fra cui residenti, proprietari di seconde case, attività commerciali e turisti, il gruppo di cittadini ha depositato

un nuovo ricorso contro l’ordinanza. Nel frattempo è stato organizzato un flash mo” per il giorno di Pasqua, alle ore 18.00, in viale Romagna, all’angolo con via Modigliana, a Lido di Savio. Saranno presenti i candidati sindaco Alvaro Ancisi, Marisa Iannucci, Nicola Grandi, Veronica Verlicchi e Giovanni Morgese.

Appuntamento anche per martedì 22 aprile per un presidio presso i pini di viale Romagna, alle ore 7.30.