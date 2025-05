L’accesso agli atti del consigliere comunale Alvaro Ancisi, candidato sindaco alle elezioni di domenica e lunedì, per scoprire il numero di incidenti causati dai pini domestici di viale Romagna, dal 1 gennaio 2013 ad oggi, ha fornito un assist al gruppo di cittadini “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”, che da mesi sta contestando gli abbattimenti previsti dall’amministrazione comunale per il progetto del Parco Marittimo. Negli ultimi 12 anni infatti la Polizia Locale non ha rilevato sinistri “direttamente imputabili al dissesto della pavimentazione stradale o dei marciapiedi”. O almeno, nessuno si è mai presentato a sporgerne denuncia.

“Eppure, il 30 aprile, descrivendo viale Romagna, il Comune di Ravenna, nel chiedere al TAR di annullare la sospensiva con cui il TAR stesso ha fermato gli abbattimenti il 25 aprile, ha scritto: “Negli anni l’amministrazione ha sostenuto costi ingenti per la manutenzione/sistemazione delle pavimentazioni stradali, rilevando al contempo molteplici sinistri stradali imputabili ai dissesti generati dalle radici delle alberature esistenti”. Perché, chiamiamole così, simili non verità, alla vigilia di un voto?” chiedono ora i membri del gruppo “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”, che ringraziano il candidato sindaco Alvaro Ancisi per aver messo loro a disposizione il dato.