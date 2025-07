“Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di abbattimento di dieci pini pericolanti in viale Romagna a Lido di Savio. L’operazione, disposta sulla base di 15 prove di trazione e di una perizia firmata da uno dei principali studi tecnici italiani, ha suscitato un acceso dibattito pubblico.

Come MoVimento 5 Stelle, riteniamo fondamentale che il confronto avvenga su basi oggettive e trasparenti, evitando allarmismi o semplificazioni. La sicurezza dei cittadini non può essere messa in discussione, ma va sempre coniugata con la tutela del verde urbano, risorsa strategica per la qualità della vita e la sostenibilità ambientale.

Cinque pini, risultati in categoria C (criticità), non sono stati abbattuti e resteranno monitorati. I dieci rimossi, classificati in categoria D per pericolosità conclamata, rappresentavano un rischio concreto. Va inoltre chiarito che le analisi tecniche hanno considerato più scenari di vento, smentendo alcune informazioni fuorvianti circolate sui social.

Tutti i ricorsi contro l’intervento sono stati respinti, confermando la correttezza del procedimento amministrativo. L’attenzione dei comitati è legittima e va rispettata, ma è necessario che la discussione pubblica si basi su dati verificabili e su proposte concretamente attuabili.

Essendo parte delle forze di governo cittadino assicuriamo che le compensazioni ambientali saranno reali e adeguate: la sostituzione degli alberi abbattuti con nuove piantumazioni è un impegno che continueremo a onorare.

Il nostro impegno è per una città più verde, sicura e partecipata, scegliendo sempre la strada della rigenerazione e non della semplice rimozione.”

“Movimento 5 stelle Ravenna”