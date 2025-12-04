Nella notte del 1° dicembre, i Carabinieri della Stazione di Savio hanno arrestato un uomo di 23 anni, straniero, con l’accusa di maltrattamenti ai danni della convivente, una donna di 36 anni, anch’essa straniera e in stato di gravidanza.

L’allarme è scattato poco dopo le 2 di notte, quando una chiamata al 112 ha richiesto l’intervento di una pattuglia a Lido di Savio. All’arrivo dei militari, la donna — visibilmente scossa — ha riferito di essere stata aggredita dal compagno al termine di una lite. Secondo quanto denunciato, l’uomo le avrebbe impedito di uscire di casa e di mantenere contatti con altre persone, arrivando poi a trascinarla per i capelli e colpirla con pugni e calci, nonostante la sua condizione.

La vittima riportava lesioni alla testa e a una gamba, motivo per cui è stata soccorsa dal personale del 118 di Ravenna e trasportata al pronto soccorso per le cure necessarie.

Constatata la flagranza del reato, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 23enne, che — su disposizione dell’Autorità giudiziaria — è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della coppia. La donna, invece, ha scelto di trasferirsi temporaneamente altrove.

Le indagini sull’accaduto proseguono.