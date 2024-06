È stata emessa oggi, giovedì 27 giugno, dal Comune di Ravenna un’ordinanza di divieto TEMPORANEO di balneazione a Lido di Dante, nei 300 metri a sud dalla foce dei Fiumi Uniti.

Il provvedimento si è reso necessario sulla base dei contenuti di una nota prodotta oggi dall’Unità operativa igiene e sanità pubblica del dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl Romagna, in quanto dagli esiti delle analisi microbiologiche del campione di acque marine prelevate in tale punto di monitoraggio è emersa una concentrazione superiore ai valori limite del parametro Escherichia coli, probabilmente collegata alle forti precipitazioni dei giorni scorsi in Emilia-Romagna.

Il divieto sarà revocato, e ne verrà data tempestiva comunicazione, non appena sarà emesso un nuovo rapporto di prova da parte di Arpae che attesti il rientro del valore del parametro nei limiti previsti dalla legge.