Lido di Classe: l’Ausl disposta a riorganizzare la guardia medica estiva, ma non il 118

Lido di Classe chiede il ripristino della guardia medica turistica e un presidio di un’ambulanza del 118. La questione era stata affrontata con una lettera pubblica , inviata dalla Pro Loco alla stampa, quest’estate. Era stata al centro di un’interrogazione in Regione e di un’altra per la giunta di Ravenna. Finalmente è arrivata la risposta dell’Ausl Romagna, che ha promesso di provare a ripristinare il servizio di guardia medica per la prossima estate, mentre per quanto riguarda il mezzo di soccorso, non ci saranno correttivi, visto che al momento l’azienda non riscontra problematiche, nelle tempistiche per raggiungere il punto dell’emergenza, in nessun periodo dell’anno. Tuttavia, gli abitanti del lido rimangono preoccupati poiché conoscono bene la grande criticità che contraddistingue la frazione: il passaggio a livello di viale Lombardi