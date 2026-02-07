Lido di Classe: il Comune pensa di trasformare viale Caboto in un’area pedonale

Trasformare viale Caboto a Lido di Classe e in un’area pedonale. È il ragionamento che sta facendo il Comune di Ravenna, dopo aver inserito l’intero lungomare della località all’interno delle riqualificazioni realizzate con i fondi del PNRR e quindi all’interno del progetto del Parco Marittimo. In queste settimane i lavori si stanno concentrando nella pineta e dovrebbero concludersi a breve. Per quanto riguarda il viale, invece, la riqualificazione è già terminata.

In realtà, in viale Caboto sarebbe già attiva, dal 2009, una Zona a Traffico Limitato. Ma, non essendoci le telecamere, e non potendo essere costantemente vigilata da una pattuglia della polizia locale, la Ztl è scarsamente rispettata, soprattutto d’estate.