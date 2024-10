L’opera di Silvana Costa collocata nel giardino intitolato a Mariele Ventre è stata presa d’assalto e vandalizzata utilizzando probabilmente delle mazze.

Le dinamiche e il motivo di tale gesto non sono ancora chiari ma la comunità non si spiega come sia possibile prendere di mira un’opera ideata dai bambini della scuola primaria Burioli di Savio.