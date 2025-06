Il Festival Naturae nel 2025 diventa maggiorenne. Nato dall’idea dell’associazione Solaris avendo come quartier generale l’Arena del sole di Lido di Classe, si è sviluppato negli anni in maniera decisamente originale, arrivando da tempo alla formula attuale – due mesi di eventi quotidiani, con una settimana clou a cavallo di luglio e agosto – grazie a decine di collaborazioni con realtà diverse del territorio, che lo rendono capillare e partecipato in tutte le sue molteplici attività, legate sempre al tema della salvaguardia e della valorizzazione del meraviglioso ambiente circostante la cittadina balneare.

Si parte alle 6 del mattino di martedì 1 luglio, alla spiaggia 30 di vialeCaboto, con il Perdifiato Wind Trio “Indifferentemente Classica…”: Yuri Ciccarese: flauto; Stefano Bertozzi: clarinetto; Luca Ridolfi: fagotto. Musiche di Mozart, Petrini, Zamboni, Donizetti, Dvorak, Joplin, Albeniz.

Nella stessa mattina, alle 9, dall’Arena di Classe, parte il primo evento di “softy bike”: da Lido di Classe a Cervia in bici attraverso la pineta. Durante il tragitto sosta con aperitivo offerto da Terre Cevico. Possibilità di pranzo su prenotazione al Circolo Pescatori Cervia “La Pantofla”. Rientro previsto attorno alle 13.30.

Come per le precedenti edizioni il Festival non cambierà la propria vocazione mantenendo inalterato lo spirito originario e costituirà un’occasione per fare scoprire, le bellezze e le peculiarità della zona naturale a ridosso di Lido di Classe. Infatti il Parco del Delta Po, dove si trova inserito il Lido, e la relativa Duna Costiera del Torrente Bevano costituiscono una delle più importanti aree caratterizzate da una biodiversità unica in Europa.

L’Associazione culturale Solaris che organizza il Festival intende promuovere forme di turismo ecosostenibile e consapevole. Di pari passo con la tutela di un patrimonio ambientale che ancora oggi riflette ampie zone rimaste inalterate nel corso del tempo, il Festival si propone di mostrarle ai partecipanti in maniera rispettosa e sensibile.

Il Festival si propone, inoltre, di promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio, capaci di attrarre nuove forme di turismo, in armonia con l’ambiente naturale circostante. Ecco allora gli eventi a giorni fissi, durante le settimane di luglio e agosto: i racconti, i laboratori, i percorsi in bicicletta, le passeggiate diurne e notturne, le mostre, i concerti all’alba e al tramonto, gli incontri con scrittori, le presentazioni dei libri…

I rapporti di collaborazione tra alcune associazioni e la rete di interazioni tra soggetti privati che condividono gli appuntamenti culturali fanno del Festival un sistema integrato dove i turisti della costa si spostano alla scoperta dell’entroterra con il suo paesaggio e le eccellenze enogastronomiche. Tra i numerosi partner, Il Comitato Cittadino di Lido di Classe, i Carabinieri Forestali, Il Comitato Cittadino di Lido di Savio, l’Associazione Nati per Leggere Ravenna, Il Planetario di Ravenna, L’Azienda Agricola La Cavallina storna e altre associazioni di volontariato.