Nella serata del 12 luglio i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Comacchio e della Stazione di Lido degli Estensi sono intervenuti per un sinistro stradale sulla S.S. 309 “Romea” sul ponte che collega Porto Garibaldi e Lido degli Estensi.

Dalle prime testimonianze è emerso che, pochi minuti prima, uno sconosciuto, a bordo di un SUV con targa olandese, perdendo il controllo del mezzo, aveva invaso la corsia opposta di marcia ed urtato un camper ed una vettura per poi darsi alla fuga ad alta velocità in direzione Ravenna. Nell’impatto una donna rimaneva ferita in modo non grave e trasportata presso l’Ospedale del Delta di Lagosanto per le cure del caso.

La Centrale Operativa della Compagnia di Comacchio, nel frattempo, ha allertato subito i colleghi di Ravenna ed una pattuglia della Stazione di Mezzano è riuscita a rintracciare e a bloccare il fuggitivo, un pregiudicato 57enne italiano ma residente nei Paesi Bassi. L’uomo tuttavia si è rifiutato di sottoporsi alla prova dell’etilometro.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato, pertanto, deferito per omissione di soccorso a seguito di sinistro stradale con feriti e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici.

Terminati i rilievi planimetrici dei Carabinieri, l’importante arteria stradale è stata quindi riaperta ed il traffico dopo qualche ora è tornato regolare.