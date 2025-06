Lido Adriano, solita via Destra Canale Molinetto incidente verso le 15, all’altezza dell’incrocio con via Dell’Idrovora, un autocarro ed una moto sono venuti in collisione.

Il motociclista 40enne è caduto sull’asfalto, soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato con codice di media gravità con l’elicottero al Bufalini di Cesena. Il traffico è andato in tilt con code di oltre 3 km gestito dalla Polizia locale intervenuta per i rilievi.