Momenti di paura domenica intorno alle 12 in viale Metastasio, dove un’auto ha centrato in pieno alcune vetture parcheggiate. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, un 42enne alla guida di una Nissan Note, diretto verso l’entroterra, ha perso il controllo del mezzo all’altezza di via Alfieri, finendo la corsa contro più auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. L’uomo, trasportato con codice di massima gravità all’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena, non sarebbe in pericolo di vita.