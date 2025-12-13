Si è svolta il 9 dicembre, presso il Centro Sociale “Il Desiderio”, l’assemblea annuale dei soci della Pro Loco di Lido Adriano, un appuntamento particolarmente partecipato che ha visto la presenza del sindaco Alessandro Barattoni e degli assessori Massimo Cameliani e Fabio Sbaraglia.

La presidente Tania Scalini ha aperto i lavori ringraziando l’Amministrazione comunale per l’attenzione dimostrata e il centro sociale per l’ospitalità. Nel suo intervento ha tracciato un bilancio positivo della stagione 2025, caratterizzata da numerose iniziative di spettacolo e intrattenimento che hanno registrato un’ampia affluenza e il favore del pubblico. Lido Adriano, anche quest’anno, si conferma una delle località più frequentate della costa, un dato sostenuto anche dalle oltre 413mila visualizzazioni registrate dal nuovo sito web della Pro Loco.

Nonostante le buone performance turistiche, la presidente ha segnalato alcune difficoltà di bilancio sulle quali l’associazione sta lavorando, contando sul supporto della comunità locale.

Il sindaco Barattoni ha poi posto attenzione al tema dell’innalzamento del livello del mare e della subsidenza, richiamando gli effetti delle mareggiate di inizio ottobre. Tra le priorità del Comune, ha annunciato la realizzazione di una pista ciclabile su viale Virgilio, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra la nuova via Bonifica e il lungomare.

L’assessore Cameliani ha illustrato gli interventi di manutenzione già approvati dalla giunta per il 2026, riguardanti vari tratti stradali e marciapiedi, tra cui viale Caravaggio, viale Marino e viale Giotto. L’assessore Sbaraglia, invece, ha ribadito la volontà di lavorare a un progetto turistico unitario che sappia valorizzare l’identità balneare di Lido Adriano in dialogo con le ricchezze artistiche e naturalistiche del territorio.

Dall’incontro è emersa una forte sintonia tra Pro Loco e Amministrazione comunale, unite dall’obiettivo di promuovere la località e di sostenere cittadini e imprese attraverso interventi mirati al decoro urbano e allo sviluppo turistico.

Guardando al 2026, la Pro Loco punta a reperire nuovi finanziamenti per proporre un calendario di eventi ancora più ricco e coinvolgente. L’associazione ha infine ringraziato esercenti e soci per il sostegno, riconoscendo il ruolo fondamentale di ciascuno nella crescita e nella valorizzazione di Lido Adriano.