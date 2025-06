“La consigliera Veronica Verlicchi, Capogruppo de “La Pigna, Città-Forese-Lidi”, ha presentato un’interrogazione a risposta in Consiglio comunale per chiedere chiarimenti e interventi urgenti riguardo la persistenza di una duna di sabbia nel tratto di spiaggia libera compreso tra gli stabilimenti balneari Cristallo e Marina Beach a Lido Adriano.

La problematica, segnalata da numerosi residenti, turisti e operatori economici della zona, riguarda la mancata rimozione di questa specifica duna, a differenza di tutte le altre barriere sabbiose create durante la stagione invernale a protezione della costa.

“È inaccettabile che, a stagione estiva ormai avviata, un tratto di spiaggia libera così importante per la fruizione turistica di Lido Adriano sia ancora precluso a causa di una duna non rimossa,” dichiara Veronica Verlicchi. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni e riteniamo che questa situazione impedisca la corretta e piena fruizione della spiaggia da parte dei bagnanti.”

Nell’interrogazione, la consigliera Verlicchi chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale di sapere:

* Per quale motivo ad oggi non sia stata ancora rimossa la duna in questione.

* Se intendano procedere con la rimozione della duna e, in tal caso, quali siano le tempistiche previste per l’intervento.

“Chiediamo un intervento celere e risolutivo,” conclude Verlicchi. “È fondamentale garantire a cittadini e turisti la piena disponibilità di tutte le aree demaniali, soprattutto in un periodo cruciale come quello estivo per l’economia locale.”