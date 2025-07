Estate, tempo di ferie! Senza rinunciare a godersi appieno la vacanza, non bisogna dimenticare di ridurre la propria impronta ambientale, per rendere questo periodo sostenibile e rispettare il territorio.

Separare correttamente i rifiuti è un dovere anche in vacanza per la tutela dell’ambiente e per il decoro: per questo è fondamentale la collaborazione dei cittadini e delle attività.

I rifiuti per essere gestiti correttamente devono essere ben differenziati ed esposti nel rispetto delle regole, per consentire l’avvio al recupero e la relativa valorizzazione, ma allo stesso tempo per assicurare condizioni di decoro del territorio ed evitare disagi alla collettività, come i cattivi odori o l’avvicinamento di animali.

Hera ricorda anche che è obbligatorio ritirare il kit per la raccolta differenziata: sono infatti previste penali in bolletta rifiuti per chi ne è ancora sprovvisto.

Queste regole valgono anche per i proprietari di seconde case o per chi prende in affitto un appartamento.

Chiunque affitti un appartamento, agenzia o privato, deve garantire all’affittuario il kit per consentirgli di usufruire del servizio di raccolta differenziata porta a porta, così come il proprietario non residente, e composto da: calendario di raccolta, materiale informativo, contenitori in dotazione all’appartamento, Carta smeraldo, indispensabile soprattutto per chi fruisce saltuariamente della località o per periodi turistici molto brevi, per accedere alle casette informatizzate Eco Smarty posizionate in tutti i Lidi e disponibili h 24.

Le dotazioni sono importanti per regolarizzare la posizione TCP ma anche per svolgere una corretta separazione dei rifiuti: una raccolta differenziata di qualità concorre al contenimento delle tariffe.

Chi non ha ancora ritirato i kit può recarsi presso lo Sportello Hera di Via Romea Nord 180/182 o presso le Stazioni Ecologiche del territorio comunale. È importante sempre verificare sul Rifiutologo giorni e orari di apertura. Infatti, alcune Stazioni Ecologiche effettueranno periodi di chiusura per manutenzione straordinaria finanziata da PNRR.

La raccolta differenziata nei mercati

L’Amministrazione Comunale di Ravenna e il Gruppo Hera hanno dunque rafforzato l’impegno per la raccolta differenziata e il decoro urbano, estendendo le buone pratiche anche ai mercati estivi e ricordando le regole fondamentali per una corretta gestione dei rifiuti. I primi mercati in cui il servizio è stato attivato recentemente sono quelli di Lido Adriano e Lido di Dante.

I canali di contatto Hera

Per dubbi e informazioni consultare www.rifiutologo.it oppure, se non si dispone di un collegamento internet, chiamare il Servizio Clienti Hera 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (attività), numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, al quale si possono ottenere tutte le informazioni e anche fare segnalazioni. Per queste ultime si consiglia di utilizzare l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon. Grazie alla app è possibile inviare foto geolocalizzate per segnalare la necessità di un intervento (ad esempio in caso di cassonetti rotti o abbandoni), consultare il calendario delle raccolte porta a porta della propria zona, verificare indirizzi e orari delle stazioni ecologiche e prenotare anche il ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti.