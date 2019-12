Sacchetti appesi alla grata e all’interno cibo della giornata fresco, rimasto invenduto alla chiusura del negozio e destinato a chi ne ha bisogno. È questa l’iniziativa che ha fatto partire da alcuni giorni il forno pasticceria bar Coccinella, in via Faentina in modo da non dover buttare alimenti che nei giorni successivi non potrebbero più essere venduti, ma soprattutto per venire incontro alle esigenze di persone e famiglie in difficoltà. Un’iniziativa già iniziata da diverso tempo, rilanciata col Natale, che sta ottenendo il pieno gradimento di ravennati e degli utenti internet che la stanno condividendo nella speranza che altri imitino il gesto