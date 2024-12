“Il progetto del Condominio Eco-energetico Solidale per Anziani CESAA, ideato dal capogruppo pentastellato ravennate Schiano in collaborazione con gli studi di settore della vicepresidente del moVimento 5 stelle Paola Taverna, fu approvato all’unanimità dal consiglio Comunale di Ravenna a maggio 2023 ed oggi vede un ulteriore passo verso la sua realizzazione. Nelle prossime settimane, il consiglio Comunale voterà per decidere se affidare la gestione del progetto CESAA ad ASP “Ravenna, Cervia e Russi” nella struttura sita nella ex scuola di San Michele (RA), la quale ospiterà 15 ospiti over 65enni, in mini appartamenti e due sale comuni di cogestione.

Il CESAA è stato inserito anche nel programma di mandato del Presidente della Regione, Michele De Pascale, al fine di poter diffondere il progetto in tutta la regione ed affrontare così le criticità legate al crescente aumento della popolazione più anziana, la quale si troverà sempre più in difficoltà economica e sociale.

Il capogruppo ravennate del moVimento 5 stelle Schiano evidenzia con orgoglio che il Comune di Ravenna sarà la prima città ad impegnarsi per questo progetto, grazie ai fondi PNRR per ristrutturare edifici in disuso rivalutandoli con la creazione di unità di alloggio individuali per ogni ospite, oltre a spazi comuni di coabitazione; il tutto sostenuto da fonti di energie rinnovabili o comunità energetiche che attenueranno sensibilmente il costo dell’energia che altrimenti queste persone non riuscirebbero a sostenere in modo individuale.

Il ruolo che ASP “Ravenna, Cervia e Russi” potrà svolgere in questo progetto sarà di fondamentale importanza poiché andrebbero a valorizzare gli aspetti di integrazione sociale delle CESAA, creando un reale sostegno ai soggetti fragili e ai pazienti affetti da demenza senile, mantenendoli più attivi in spazi condivisi ed evitando quindi di andare a gravare in modo repentino sulla sanità pubblica.

La vita dei più longevi rimarrà un tema centrale per il Movimento 5 stelle anche per le future elezioni Comunali, mantenendo queste prospettive di coesione sociale e valorizzando la vita dei nostri anziani.”