Dopo la cerimonia di consegna all’ITE Ginanni, svoltasi lo scorso 2 ottobre, si è tenuta ieri, venerdì 17 ottobre, presso l’Aula Magna della succursale del Liceo Scientifico Oriani, la premiazione degli studenti dell’indirizzo sportivo coinvolti nel progetto Job Around the Sport, giunto quest’anno alla sua decima edizione.

Silvana Oggioni di Alma Sport Service ha aperto l’incontro ricordando la lunga collaborazione con il Liceo Oriani e il valore educativo dello sport, sottolineando come il progetto Job Around the Sport sia cresciuto negli anni grazie al coinvolgimento attivo di studenti, insegnanti e istituzioni.

L’Assessora alle Politiche Giovanili Hiba Alif ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale, ribadendo l’importanza di iniziative come questa nel rafforzare il legame tra sport, scuola e territorio.

È poi intervenuto Marco Tosi Brandi, Delegato del CONI, che ha espresso apprezzamento per il percorso formativo offerto agli studenti, sottolineando come esperienze di questo tipo contribuiscano a promuovere un’ampia cultura sportiva.

La dirigente del Liceo Oriani, prof.ssa Aurea Valentini, ha accolto gli ospiti e le famiglie presenti, esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti dal progetto in questi anni e sottolineando l’importanza del lavoro congiunto tra scuola, enti del territorio e mondo sportivo nella formazione degli studenti.

La cerimonia è proseguita con la consegna delle borse di studio agli studenti dell’indirizzo sportivo, premiati per meriti scolastici e per l’impegno dimostrato durante le attività del progetto:

Martina Guerra

• Diego Zaccherini

• Melania D’Andrea Ricchi

• Alice Valgiusti

• Ginevra Verde

Le borse di studio, consistenti in un buono spesa del valore di 100 € presso Comet, sono state rese possibili grazie al sostegno delle aziende del territorio, che con le loro donazioni permettono la realizzazione del progetto.

Anche per quest’anno scolastico Job Around the Sport ha già preso il via, con le prime attività programmate per le classi dell’indirizzo sportivo e nuovi incontri in collaborazione con figure professionali del mondo dello sport.