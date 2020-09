Il preside del Liceo Scientifico A. Oriani di Ravenna, in vista dell’apertura delle scuole prevista per lunedì 14 settembre, ha dovuto comunicare a 40 studenti che per almeno i primi giorni dovranno seguire le lezioni in modalità telematica da casa. La decisone è stata presa in seguito al fatto che il Liceo si è trovato nella condizione di non poter garantire tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli, come spiega il dirigente Gianluca Dradi.