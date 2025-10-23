Dopo la pausa estiva riprende a Villanova di Bagnacavallo la rassegna letteraria “Libri sotto l’argine”, ideata e curata dal locale gruppo di lettura.

L’appuntamento è per sabato 25 ottobre alle 16.30 nella sala di lettura Gagliarini, in piazza Lieto Pezzi 2, dove sarà ospite Alida Agostini per presentare il suo libro “Le mamme educattive”, pubblicato da Albatros nel 2025. A dialogare con l’autrice sarà Ombretta Cortesi.

Il volume propone una riflessione profonda e sincera sulla complessità della genitorialità, osservata in particolare dal punto di vista materno. Alida Agostini esplora le sfide quotidiane che ogni madre affronta nel tentativo di bilanciare le proprie esigenze con quelle dei figli, un equilibrio che spesso si rivela precario e in continua evoluzione con la crescita del bambino. Tra le pagine emerge anche la consapevolezza di come ogni adulto, pur desiderando evitare gli errori dei propri genitori, possa involontariamente ripeterli o addirittura commetterne di nuovi, forse anche più gravi.

Riminese, laureata in Scienze Biologiche con indirizzo antropologico all’Università di Bologna, Alida Agostini lavora come responsabile del reparto Ricerca e Sviluppo di un’azienda farmaceutica italiana. Dopo una lunga esperienza nel settore fitoterapico e termale, con “Le mamme educattive” firma il suo esordio letterario, offrendo uno sguardo partecipe, ironico e realistico sulla maternità contemporanea.

La rassegna “Libri sotto l’argine” è promossa con la collaborazione della Biblioteca comunale Taroni e dell’associazione Il Senato.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

