Prosegue la mostra «Libri mai mai visti», ospitata a Palazzo San Giacomo di Russi fino al 22 settembre. Selezione dei migliori libri-oggetto della famosa e apprezzatissima manifestazione nata a Russi nel 1995 da un progetto dell’Associazione culturale “VACA – VAri Cervelli Associati” che nel corso degli anni ha ricevuto centinaia e centinaia di opere mai banali e provenienti da tutto il mondo.

Curata da Gianni Zauli, storico membro dell’Associazione ideatrice del concorso, l’esposizione sarà arricchita anche da iniziative a latere: giovedì 14 agosto, a partire dalle ore 18, è in programma un aperitivo con incursioni sonore e letterarie a cura di Elena Bucci.

Attrice, autrice e regista, Elena Bucci è una figura centrale della scena teatrale italiana. La sua formazione artistica avviene all’interno della storica compagnia di Leo de Berardinis, con cui lavora per quattordici anni. Da questa esperienza prende avvio un percorso autonomo e originale che la porta, insieme a Marco Sgrosso, alla fondazione della compagnia Le belle bandiere, con cui sviluppa un progetto teatrale in continua evoluzione capace di intrecciare il repertorio classico con la scrittura contemporanea.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui: due Premi Ubu (per le sue interpretazioni e regie originali, e per il lavoro condiviso con Claudio Morganti), il Premio Duse, il Premio Hystrio – ANCT Associazione Nazionale Critici Teatrali, il Premio Hystrio Altre Muse, il Premio Eti Gli Olimpici del Teatro (oggi noto come Le Maschere del Teatro), il Premio Viviani, il Premio Scenari Pagani, il Premio ERF alla carriera e il prestigioso Premio Valeria Moriconi.

Ha lavorato anche per il cinema d’autore, oltre a scrivere e interpretare testi per la radio e la televisione. Collabora con compagnie teatrali, festival e istituzioni culturali, sia in Italia sia all’estero, muovendosi con disinvoltura tra tradizione e innovazione.

Parallelamente, si dedica all’alta formazione in ambito universitario e accademico e pubblica articoli e contributi su diverse riviste specialistiche.

Giovedì 21 agosto, sempre alle ore 18, la prossima incursione artistica.

Orari: fino al 22 settembre, nei seguenti giorni ed orari: venerdì dalle ore 18 alle ore 20 sabato dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 20