sabato 25 ottobre alle ore 16 la Libreria Liberamente, inviale Alberti a Ravenna, ospita un nuovo incontro del progetto “In cerca di guai” , promosso dalla Biblioteca Classense e dedicato alla lettura ad alta voce per la terza età.

Le lettrici volontarie del gruppo leggeranno alcuni brani scelti e apriranno un momento di dialogo con gli anziani, invitandoli a condividere pensieri, ricordi ed emozioni. Un’occasione per dare spazio alle parole, ma anche all’ascolto reciproco, e per riscoprire il valore del tempo passato insieme.

Il progetto “In cerca di guai” nasce per portare la lettura fuori dagli spazi consueti, nelle case di riposo e nei centri diurni, trasformandola in un gesto di cura e relazione. L’incontro in libreria rappresenta un modo per far conoscere più da vicino questa esperienza e per riflettere su come i libri possano unire generazioni diverse.