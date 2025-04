“Grande emozione per il Coro Libere Note, che ha accolto i Reali Britannici in Piazza San Francesco.

Il Coro Libere Note nasce grazie alla promozione della cultura musicale e relazionale promossa sin dal 1992 da Giorgio Gaudenzi Direttore Didattico della Scuola Elementare Filippo Mordani di Ravenna.

I percorsi formativi hanno visto il Coro impegnato in eventi artistici non solo del Territorio locale, ma anche nazionale.

Libere Note, diretto dalla Maestra Catia Gori, è un coro aperto ed inclusivo, storicamente legato alla Scuola Primaria Mordani, ma che include anche alunni dell’Istituto Comprensivo Guido Novello di Ravenna.

All’arrivo in Piazza del re Carlo e della regina Camilla, i bambini hanno intonato l’Inno Britannico e l’Inno Italiano, con impegno, serietà e partecipazione, accompagnati dalla Banda di Ravenna.

A seguire hanno intonato il Convivio, frutto del progetto Cantare Dante a scuola” di Ambrogio Sparagna promosso, per i 700 anni dalla morte di Dante, dal Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’Orchestra Popolare Italiana. Il progetto ripropone l’antica e affascinante modalità dell’esercizio della poesia cantata di area appenninica, accompagnata da strumenti musicali tradizionali e intende celebrare Dante utilizzando alcune composizioni musicali originali in stile popolare su versi di endecasillabi tratti dalla Divina Commedia.

In questo “Convivio” le terzine dantesche sono quelle del I canto dell’Inferno (1-6), del V Canto del Purgatorio (130-131, 133-137) e del I canto del Paradiso (1-6).

La scelta di questo brano è sembrata perfettamente appropriata al tema Dantesco, alla luce della grande ammirazione espressa dalle Altezze Reali per Dante e per i luoghi simbolo che hanno scelto di visitare.

Un ringraziamento va alla magnifica Organizzazione, al Comune di Ravenna, al Sindaco di Ravenna, al Presidente della Regione Emilia Romagna, all’Ambasciata Britannica, che ha espressamente richiesto la partecipazione di Libere Note per quest’evento così importante, alla dott.ssa Nicoletta Ambrosio, Dirigente Scolastica dell’Istituto Novello, per la disponibilità, il supporto e della delicatezza trasmessa ai bambini, ma soprattutto alla Maestra Catia Gori, che con la sua competenza, professionalità e dedizione ha permesso ai coristi di vivere questa fantastica giornata!”

Un’esperienza entusiasmante che rimarrà nel cuore dei bambini, delle maestre e dei genitori presenti.