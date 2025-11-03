Liberata una famiglia di tacchini al parco Bucci. A.Ri.F.: “Vogliamo riaprire i ponticelli oggi chiusi”

Liberata oggi al parco Bucci una nuova famiglia di tacchini. È stata celebrata così la nuova convenzione per la gestione della più importante area verde di Faenza affidata all’Associazione Rilevatori Faunisti (A.Ri.F.). La convenzione, triennale, siglata con l’Unione della Romagna Faentina (attiva dallo scorso aprile) comprende anche il parco della Rocca e i laghetti di viale Baccarini e via Lesi, dove sono soliti spostarsi gli animali dei due principali parchi cittadini . La nuova gestione si appoggerà su una ventina di volontari e sul lavoro di Fabio Dall’Osso, medico veterinario e dottore in Produzioni Animali e Controllo della Fauna Selvatica. Visti gli ottimi risultati raggiunti, la volontà è di continuare sul sentiero tracciato con la gestione precedente della Piccola Oasi Lilli e i Vagabondi.

In base agli accordi stipulati, all’Unione della Romagna Faentina spettano la gestione degli alberi e degli arbusti, la manutenzione dei viali, degli arredi, dei giochi destinati ai bambini e dei servizi igienici.

All’associazione sono stati demandati compiti di apertura e chiusura dei due parchi, la raccolta dei rifiuti gettati a terra e lo svuotamento dei cestini adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti, lo sfalcio delle erbe (attuando la metodica dello “sfalcio ridotto” che consente una maggiore tutela della biodiversità urbana), la pulizia dei vialetti, delle isole e dei complessi sistemi di circolazione ed ossigenazione delle acque, l’alimentazione degli animali, la vigilanza sul corretto comportamento dei visitatori e, in stretta collaborazione con le forze di polizia, il contrasto agli errati conferimenti di rifiuti, allo svolgimento non autorizzato di attività a scopo di lucro e all’affissione non autorizzata di locandine. L’associazione avrà inoltre i compiti di svolgere, tre volte all’anno, l’analisi chimica delle acque del parco Bucci, di gestire i due punti informativi presenti presso i due giardini pubblici e di organizzare iniziative divulgative rivolte alla cittadinanza.