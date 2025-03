Il 24 Novembre 2009, a Milano, moriva Lea Garofalo, uccisa da tre uomini tra cui il padre di sua figlia, Carlo Cosco, boss di ‘ndrangheta.

Quest’anno, noi attiviste e attivisti di “Libera contro le mafie – Ravenna” abbiamo deciso di celebrare la memoria delle vittime innocenti scegliendo di raccontare la storia di una di loro. Ma non saremo noi adulti e adulte a raccontarla: al nostro posto ci saranno alcuni ragazzi e ragazze della scuola media G. Novello.

Lo faranno venerdì 21 marzo alle ore 10:00 presso il monumento del Ponte degli Allocchi, a Ravenna. Il 21 marzo è il primo giorno di primavera e simboleggia la rinascita, ma soprattutto è la giornata nazionale per la memoria e l’impegno per le vittime innocenti delle mafie. Il Ponte degli Allocchi consente di coniugare due memorie: quella di chi ha sacrificato la propria vita per la democrazia e la libertà combattendo contro i nazifascisti, e quella di chi è stato ucciso perché aveva una visione di mondo diversa da quella delle mafie.

Il motto di quest’anno è: “Il vento della memoria semina giustizia”. E allora buona semina, buona primavera, buon 21 marzo, a chi ci sarà e a chi non ci sarà!