Venerdì 3 ottobre, dalle 15, Libera contro le mafie aderisce a “Puliamo il mondo”. L’appuntamento è in via Le Corbusier 11 a Ravenna.

“Di lì ci sposteremo prima ai due beni confiscati presenti nella medesima via, poi al parco ‘Vittime innocenti delle mafie’, che si trova a un minuto dal punto di incontro.

Ci prenderemo cura di questo angolo della città, uno spazio poco conosciuto ma dal forte valore simbolico, data l’intitolazione alle vittime innocenti delle mafie.

La nostra proposta è abitare questo posto e farlo vivere, almeno per un po’. Per ora è solo un prato con qualche albero, uno spazio verde che chissà cosa può diventare! Chissà cosa ci si può fare. Magari lo capiamo, magari lo sogniamo insieme. Intanto andiamo lì, lo vediamo, lo puliamo.

Lo facciamo con un gruppo di adolescenti che abbiamo conosciuto attraverso ‘Trame’ (*), un progetto che stiamo svolgendo insieme a Informagiovani, servizio del Comune di Ravenna.

Li abbiamo incontrati già due volte per parlare di mafie ma non solo, perché – come dice Don Luigi Ciotti -non si può parlare solo di mafie, si deve avere il coraggio di fare politica. Ciò non significa promuovere un partito piuttosto che un altro, ma significa occuparsi della polis, cioè della città”.

E Puliamo il mondo, campagna promossa da Legambiente, si muove in questa direzione. Ecco perché Libera Ravenna ha deciso di aderirvi insieme al gruppo ‘Trame’, un progetto promosso da Libera Emilia Romagna Aps e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, Bando adolescenti 2025, L.R. 28.