Nella cornice medievale della Fiera di San Rocco, le cui prime attestazioni nel centro storico risalgono al XIV secolo e che, ancora oggi, è uno degli eventi più importanti dell’autunno faentino, l’istituto “Persolino – Strocchi” è stato coinvolto all’interno del percorso “Strada dei Sapori”, dedicato a birra, cioccolato, olio e vino, mantenendo viva una presenza ormai consolidatasi nel corso degli anni.

Per l’intera giornata di domenica 9 novembre, docenti e studenti dell’indirizzo agrario hanno collaborato nella gestione dello stand, che ha registrato un’ottima affluenza di visitatori sia faentini sia provenienti da fuori città. Gli alunni di Persolino hanno potuto mettere a disposizione del pubblico le conoscenze acquisite attraverso le materie di studio e le attività di laboratorio e, inoltre, hanno avuto occasione di esercitare le loro competenze imprenditoriali grazie al contatto diretto con i clienti, sempre sotto la supervisione degli insegnanti.

La presenza dello stand ha permesso alla scuola di promuovere le opportunità di formazione attiva che la caratterizzano e di far conoscere ad un’ampia platea i suoi rinomati prodotti sia dell’azienda agraria, quali le diverse varietà di mele, le zucche – da cui vengono ricavati trasformati come la zucca caramellata -, i pregiati vini ottenuti nella cantina didattica dell’istituto intitolata a Leonardo da Vinci, dove gli studenti sono partecipanti attivi del processo di produzione, a partire dalla messa a dimora delle piante fino all’imbottigliamento ed etichettatura, sia le creme viso e i profumatori per ambienti dell’erboristeria.

La partecipazione dell’istituto alla Fiera conferma la sua centralità non solo nel tessuto produttivo agricolo ed enologico locale, ma anche nel panorama culturale cittadino, grazie alla sinergia con le numerose associazioni che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.