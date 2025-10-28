Un’esperienza formativa oltre i confini dell’aula, per scoprire uno dei sistemi scolastici più apprezzati al mondo. Il dirigente scolastico dell’I.C. Matteucci di Faenza, il direttore dei servizi amministrativi, assieme ad alcuni docenti della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo grado hanno partecipato ad un corso di formazione Erasmus+ a Helsinki, in Finlandia, in un’ottica pensata a 360 gradi, con il coinvolgimento di tutte le componenti della scuola.

Durante la settimana di mobilità, i docenti hanno avuto la possibilità di immergersi nella realtà educativa finlandese, considerata un punto di riferimento internazionale per l’autonomia, la qualità dell’insegnamento e l’attenzione al benessere degli studenti.

I docenti coinvolti sottolineano come “l’Erasmus+ rappresenti un’occasione preziosa di crescita professionale e personale: un modo per aprirsi al confronto internazionale e ripensare le proprie pratiche didattiche in chiave europea. Il prossimo passo sarà condividere quanto appreso con l’intera comunità scolastica, attraverso incontri di restituzione, attività di formazione interna e nuovi progetti di collaborazione con scuole europee. Investire nella formazione dei docenti — conclude il dirigente — significa investire nel futuro dei nostri studenti. L’Europa offre opportunità straordinarie, e noi vogliamo continuare a coglierle”.

Un’esperienza, dunque, che conferma l’impegno dell’I.C. Matteucci nel promuovere una scuola aperta, innovativa e sempre più internazionale.