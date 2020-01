Una lezione di “american english” dal vivo. È l’esperienza vissuta dai bambini della scuola primaria Filippo Mordani di Ravenna dove, per due giorni, Olivia D’Amato ha svolto l’attività di lettrice in lingua madre. Olivia è il suo nome di battesimo ma, tutti, la chiamano Livi. I suoi bisnonni, originari della Sicilia, sono emigrati in America dove oggi, Livi, vive e studia. La ragazza, 19 anni, è stata ospite di una famiglia ravennate che ha effettuato uno scambio culturale inviando negli Usa a studiare il proprio figlio.

Livi, su invito delle insegnanti del Mordani, è stata a scuola con i piccoli studenti prestandosi a domande sulla sua vita privata e sulle differenze tra la scuola americana e quella italiana, il tutto mettendo alla prova la lingua inglese appresa negli anni.

Oltre a giochi e domande, Livi ha letto alcuni testi in lingua madre tra lo stupore dei piccoli alunni che hanno così potuto ascoltare l’inglese parlato con l’accento americano.

“Lo scambio – spiegano le docenti – ha avuto davvero una ricaduta positiva ed è stato reciproco. I bimbi del Mordani e Livi, ricorderanno per sempre questa bella esperienza.