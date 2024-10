Mostra degli elaborati dei laboratori svolti con bambini e ragazzi con disabilità

“L’Expo Ideale l’arte non ha barriere” si ispira al lavoro di Hervé Tullet e rappresenta un percorso di esplorazione artistica che coinvolge bambini e ragazzi con disabilità. Attraverso semplici gesti artistici come dipingere cerchi, linee, e creare collage, abbiamo dimostrato che l’arte non conosce barriere e può essere accessibile a tutti.

Al progetto hanno aderito 15 realtà del territorio. L’esposizione finale è un momento di celebrazione dell’arte e della comunità, aperta a tutti, dove le opere dei laboratori verranno presentate come un’unica installazione, senza divisioni, per sottolineare che l’arte unisce indistintamente.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 7 al 13 Ottobre nella Sala a fianco dei Cappuccini a Faenza, in via Canal Grande 57, ed ha il patrocinio dell’Unione della Romagna Faentina

Inaugurazione con lettura per i bambini in LIS Lunedi 7 ore 17.00

Apertura al pubblico dal lunedi al venerdi: dalle 16.00 alle 18.00

Sabato e domenica : 10:12.30 – 14.30:18.30