I Musei Byron e del Risorgimento sono sempre più meta di turisti di ogni parte del mondo e di visitatori e appassionati di storia, cultura e letteratura che fanno di Ravenna una tappa prioritaria nelle loro scelte. E tra questi visitatori capita di frequente di notare personaggi molto noti. In queste ore ha visitato Palazzo Guiccioli l’ex Ministro, oggi scrittore e giornalista, Claudio Martelli con la moglie Lia Quartapelle, docente al Politecnico di Milano e deputata. Martelli, quasi a rafforzare la continuità geografica, storica ed economica con Ferrara, proveniva dalla città estense dove ha presentato il suo libro ‘Il merito, il bisogno, il grande tumulto’. Accolti dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e dell’Italian Byron Society, Ernesto Giuseppe Alfieri, Martelli e la moglie si sono intrattenuti per oltre due ore nelle sale dei Musei Byron e del Risorgimento, attivando ogni singola interattività multimediale, rivolgendo domande molto specifiche e restando conquistati sIa dai contenuti e dalla ricchezza documentale dei musei, sia dalla loro modernità. Martelli e la moglie sono usciti dal portone di via Cavour entusiasti: ‘Ci complimentiamo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna _ hanno detto ringraziando il Presidente Alfieri _ per aver voluto e sostenuto un progetto di così importante valore storico, culturale ed architettonico. Un biglietto da visita internazionale straordinario per l’Italia’.