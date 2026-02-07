Marco Mancini, ex militare e agente segreto, già a capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ha incontrato gli studenti del liceo “Dante Alighieri” di Ravenna. Un incontro incentrato su educazione civica e legalità, durante la quale gli studenti sono intervenuti rivolgendo domande all’ex agente segreto. Dal reparto Anticrimine di Milano guidato dal Generale Dalla Chiesa, alle più grandi operazioni di controspionaggio condotte dalla I Divisione del Sismi, diretta da Mancini, molti i temi affrontati.