Leucemie. A Ravenna nascerà il centro specializzato per il Trapianto Allogenico e le Terapie Cellulari

A Ravenna nasce un nuovo centro dedicato al trapianto allogenico, indispensabile nei casi di leucemia acuta mieloide. Si tratta di un progetto ideato da AIL Ravenna, grazie al lascito testamentario di Walter Ottone Ghinassi. Attualmente i pazienti romagnoli sono inviati ai Centri Trapianto di Milano e Ancora. In autunno si potrebbero avere le prime prese in carico a Ravenna. I lavori infatti della nuova struttura termineranno in primavera. Una quarantina i trapianti che potrebbero essere effettuati ogni anno. La struttura sarà connessa al reparto degenze dell’Ematologia dell’ospedale di Ravenna, avrà un’ala dedicata al Day Hospital e, nell’ex reparto di Oculistica, la stessa AIL realizzerà appartamenti per i pazienti che arriveranno da lontano. L’investimento supera i 3 milioni di euro ed è finanziato dall’AIL Ravenna e dall’AIL Nazionale, dall’Ausl Romagna, dalla Fondazione Cassa, dal gruppo Cassa e da donatori privati.

La struttura semplice dipartimententale “Trapianto Allogenico e Terapie Cellulari” sarà afferente all’Oncoematologia ravennate.

Il 7 marzo, al Palace Hotel di Milano Marittima, l’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, che ha sposato il progetto, offrirà un concerto esclusivo diretto dal Maestro Matteo Parmeggiani, “Dolci note per la vita”, per contribuire alla raccolta fondi. Il prossimo passo sarà infatti l’attivazione di una collaborazione con l’Università