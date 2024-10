Pubblichiamo la lettera di un lettore di Traversara che ci segnala che agli alluvionati stanno arrivando le bollette dell’utenze!

“Spettabile redazione volevo segnalarvi che ad oggi agli abitanti di Traversara non è stato ancora spiegato come potranno pagare le bollette del periodo alluvionale e se verranno rimborsate.

Anzi, addirittura, ad alcuni alluvionati stanno già arrivando quelle di settembre. (l’alluvione è avvenuta il 19).

Calcoliamo che quelle inerenti il periodo di pulizia ed asciugatura delle case saranno sicuramente molto alte (deumidificatori, idropulitrici, stufette elettriche sempre accese, perché siamo stati senza gas e ancora qualche decina di famiglie senza) ma però, nella riunione di ieri, sabato, il Sindaco non ha spiegato come pensano di sostenere i residenti nel pagamento delle bollette.

E’ stato detto che serve una legge che costringa le compagnie a non emetterle. Io penso che intanto serva un contributo per pensare a come pagarle perche pensare di dover affrontare l’inverno con queste spese dovute ad un alluvione non provocata da noi è semplicemente folle.

Invito le istituzioni a rimboccarsi le maniche e iniziare a mettere a terra un piano di azione rapido per aiutarci con le bollette evitando uno stancante scaricabarile.

Grazie mille.”

Lettera firmata M.P: