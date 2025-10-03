Tutto ciò che insegniamo a scuola — dalla storia alla letteratura, dall’educazione musicale alle scienze — ha un unico scopo: fornire alle vostre figlie e figli, alle nostre alunne e alunni, gli strumenti per leggere il mondo con occhi critici, riconoscere l’ingiustizia, distinguere il diritto dalla forza. Ed è proprio perché insegniamo loro a guardare la realtà con questi strumenti che ci sentiamo profondamente coinvolti da ciò che sta accadendo oggi.

In classe raccontiamo la storia del Novecento: la Shoah, i bombardamenti su Hiroshima, la Resistenza, la Costituzione nata dalle ceneri della guerra. Parliamo di figure come Martin Luther King, che insegnò che “l’ingiustizia da qualche parte è una minaccia alla giustizia ovunque” e che scelse di mobilitare migliaia di persone per opporsi con fermezza, ma senza violenza, alle leggi ingiuste. In educazione civica, spieghiamo che la democrazia vive di partecipazione, di responsabilità, di scelte — anche scomode — che tengono conto degli altri, non solo di sé. Ma come possiamo insegnare tutto questo se noi stessi, di fronte a ciò che sta accadendo oggi, scegliamo il silenzio?