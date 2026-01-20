La Palestra della Salute Elca Vitae di Ravenna, certificata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto “Palestre della Salute”, è una realtà della città di Ravenna, dedicata alla promozione e tutela della salute attraverso programmi di Attività Motoria Adattata (AMA) .

Tutte le attività – dalla prevenzione primaria alla gestione delle patologie croniche, fragilità e disabilità – vengono svolte seguendo protocolli evidence-based, con monitoraggio costante dei parametri vitali e sotto la supervisione del Chinesiologo AMPA, in piena integrazione con Medici di Medicina Generale e specialisti di riferimento.

A tal fine nella giornata del 23 gennaio, alle ore 17, alla Sala Buzzi di via Berlinguer 11 a Ravenna, la palestra sarà promotrice di un convegno dal titolo “L’età non è un limite….ma un’opportunità: quando la Salute si allena”

“L’età non rappresenta un ostacolo, ma una straordinaria occasione per riscoprire il valore del movimento e della cura di sé.

Questo convegno nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo dell’esercizio fisico strutturato come strumento di prevenzione, riabilitazione e promozione della salute, in particolare nelle persone anziane e nei soggetti con patologie croniche.

Attraverso l’esperienza della Palestre della Salute, verranno presentati modelli concreti di prescrizione e gestione dell’attività motoria adattata, in collaborazione con il mondo medico e tecnico.

Saranno inoltre affrontati i benefici psicologici e socio-comportamentali dell’attività fisica, analizzando come il movimento possa influenzare positivamente la qualità della vita, l’autonomia e le relazioni sociali”.

Una parte del convegno sarà dedicata agli effetti dell’esercizio fisico sulle patologie neurologiche — come ictus, Parkinson, sclerosi multipla e Alzheimer — per evidenziare il ruolo determinante che un programma motorio personalizzato può avere nel migliorare la funzionalità, ridurre i sintomi e favorire il benessere globale della persona.

“Un’occasione di confronto tra professionisti della salute, del movimento e delle scienze umane per promuovere una cultura in cui l’età diventa davvero un’opportunità di rinascita, salute e qualità di vita”.

Moderati da Patrizia Baratoni, dopo i saluti istituzionali del Comune di Ravenna, dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Ravenna – dr. Francesco Feletti-, e dal Vice Presidente della Palestra Elca Vitae – Andrea Fanti -;

Relazioneranno il Prof. Marco Domenicali Prof. Ass.to Dipartimento di Scienze Nediche e Chirurgiche Unibo Campus di Ravenna- Specializzazione in Geriatria – Direttore U.O. Medicina Interna Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna AUSL Romagna,

la dr.ssa Maria Grazia Piscaglia– Dirigente Medico Neurologia – Direttore U.O. Neurologia Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna AUSL Romagna;

il dr. Federico Damassa Medico di Medicina Generale Nucleo Cure Primarie Ravenna- AUSL Romagna – Studio Omega Ravenna,

la dr.ssa Elisabetta Fanti Psicoterapeuta in Ravenna ,

la dr.ssa Elena Cavalazzi Medico di Medicina dello sport e Posturologa in Ravenna,

il dott. Matteo Montigiani Chinesiologo AMPA Palestra della Salute Elca Vitae;

Infine è previsto l’intervento delle Associazioni Ravenna Parkinson e Ravenna Alzheimer

“È doveroso ricordare che costante ricerca ed innovazione sono motore per la nostra Regione di eccellenze importanti, nonché risposte alle problematiche sia emergenti, che all’avanguardia, in particolar modo su patologie croniche, malattie degenerative, cardiovascolari e non solo, fattori di rischio che minano fortemente l’integrità della persona e le nostre comunità”.